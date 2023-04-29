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Общество
29 апреля 2023, 12:58

Губернатор Евгений Куйвашев работает сегодня в пострадавших от пожара поселках

  Олеся Касперович
Губернатор проверит исполнение поручений по восстановлению инфраструктуры территорий

Евгений Куйвашев вылетел в пострадавшие от пожара территории региона. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев вместе с начальником регионального ГУ МЧС  Виктором Теряевым сегодня, 29 апреля, работает на северо-востоке Свердловской области. Они отправились в те населенные пункты, которые пострадали от пожара.

"Здесь глава региона проведет координационное совещание по обеспечению жизнедеятельности населенных пунктов, пострадавших от пожаров", — говорится в сообщении департамента информационной политики Свердловской области.

После губернатор посетит поселок Таежный. Здесь он встретится с погорельцами. Также проверит, как выполняются его поручения по их поддержке.

Напомним, глава региона принял ряд оперативных решений, связанных с помощью погорельцам.

Областная газета Свердловской области
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