Губернатор Евгений Куйвашев работает сегодня в пострадавших от пожара поселках

Евгений Куйвашев вылетел в пострадавшие от пожара территории региона. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев вместе с начальником регионального ГУ МЧС Виктором Теряевым сегодня, 29 апреля, работает на северо-востоке Свердловской области. Они отправились в те населенные пункты, которые пострадали от пожара.

"Здесь глава региона проведет координационное совещание по обеспечению жизнедеятельности населенных пунктов, пострадавших от пожаров", — говорится в сообщении департамента информационной политики Свердловской области.

После губернатор посетит поселок Таежный. Здесь он встретится с погорельцами. Также проверит, как выполняются его поручения по их поддержке.

Напомним, глава региона принял ряд оперативных решений, связанных с помощью погорельцам.