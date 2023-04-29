Евгений Куйвашев направил более 4,5 миллиона рублей из резервного фонда региона на матпомощь жителям Таежного

Люди, оставшиеся без имущества, получат компенсации и материальную помощь. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Из резервного фонда Свердловской области губернатор направил средства жителям поселка Таежный. Люди оперативно получат компенсации в связи с полной утратой имущества, а также единовременную материальную помощь. На эти цели выделено 4,5 миллиона рублей.

"Люди должны получить необходимую помощь — по аналогии с пострадавшими от пожара в Сосьве и других территориях. Для каждой семьи должен быть в самые короткие сроки составлен индивидуальный "паспорт". Семьи совершенно разные, и нужно знать все особенности, чтобы оказать всю необходимую помощь. Люди потеряли все, поэтому нужно отнестись к ним самым внимательным образом", — сказал Евгений Куйвашев на координационном совещании, которое он провел сегодня на северо-востоке региона.

По информации департамента информационной политики Свердловской области, Евгений Куйвашев распорядился оценить объемы работ, необходимые для скорейшего восстановления поселка. Огнем в Таежном было уничтожено более 20 жилых домов. Без крыши над головой остались почти полсотни человек. Уже готовятся предложения по обеспечению пострадавших жильем.

Губернатор напомнил, что ситуация требует нестандартного подхода. В частности, люди должны получать помощь даже при отсутствии документов, например, прописки.

Напомним, Евгений Куйвашев работает сегодня в пострадавших от пожара поселках.