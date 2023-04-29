Арестован один из обвиняемых по уголовному делу о масштабном пожаре в Сосьве

Один из фигурантов уголовного дела обвиняется в халатности и нарушении требований пожарной безопасности. Фото: Алексей Кунилов

Серовский районный суд арестовал одного из обвиняемых по уголовному делу о пожаре в Сосьве. Он пробудет под стражей до 26 июня 2023 года. Решение по второму обвиняемому будет оглашено в ближайшее время.

"На данный момент суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении одного из обвиняемых — 40-летнего специалиста по пожарной безопасности муниципального казенного учреждения "Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО", — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Свердловской области.

По информации ведомства, мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 219 УК РФ "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц" и ч. 3 ст. 293 УК РФ "Халатность, повлекшая причинение смерти двум лицам, особо крупного ущерба и существенное нарушение прав граждан и организаций". Под стражу его направили на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 26 июня 2023 года.

Добавим, что серовский городской прокурор Антон Купцов просил суд избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Он отметил, что обвиняемый может воспрепятствовать расследованию уголовного дела, оказать давление на свидетелей.

Напомним, следственным управлением Следственного комитета РФ по Свердловской области предъявлено обвинение двум задержанным по уголовному делу о пожаре в Сосьве.