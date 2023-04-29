Серовский суд арестовал второго обвиняемого по уголовному делу о масштабном пожаре в Сосьве

Арестованы оба обвиняемых по делу о пожаре в Сосьве. Фото: пресс-служба СУ Следственного комитета Свердловской области

До 26 июня арестовали второго обвиняемого по уголовному делу о пожаре в Сосьве. 29-летний мужчина руководил работами по обработке древесины на пилораме в Сосьве. По версии следствия, он нарушил требования пожарной безопасности.

"Суд избрал в отношении лица, фактически выполняющего управленческие функции у индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по обработке древесины на территории поселка Сосьва, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 26 июня 2023 года", — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По предварительной информации, из-за нарушения требований пожарной безопасности на пилораме 25 апреля 2023 года около 14 час. 35 мин. на территории участка по ул. В. Романова в поселке Сосьва возник пожар. Он распространился на территорию всего поселка, в результате чего скончались два местных жителя, а также без жилья остались порядка 600 человек.

Как сообщает региональная прокуратура, мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 168 УК РФ "Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности" и ч. 3 ст. 219 УК РФ "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".

Таким образом, в отношении обоих обвиняемых по данному делу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, двум задержанным по уголовному делу о пожаре в Сосьве предъявлено обвинение.