Евгений Куйвашев сообщил погорельцам Таежного, что поселок будет восстановлен

Поселок будет восстановлен после пожара, дорога к Таежному будет отремонтирована. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев сегодня встретился с жителями поселка Таежный, пострадавшими от пожара. Он обсудил с ними меры поддержки погорельцев. А также сообщил, что поселок будет восстановлен.

"Самые крупные пожары произошли в Сосьве и у вас, они были и в других муниципальных образованиях, но там ситуация полегче. Что касается Таежного, решения все отработаны, приняты. Мы будем здесь восстанавливать все полностью. Я провел совещание вместе со своими коллегами — все будет сделано по аналогии с Сосьвой. И там принято решение все восстанавливать, и здесь", — сказал губернатор.

По информации департамента информационной политики региона, жители получат все положенные им выплаты, в том числе за утраченный урожай: у многих огнем были уничтожены овощные ямы. На время восстановления домов детей поселка Таежный определят в санатории и детские лагеря. Губернатор также поручил оказать все возможное содействие выпускникам местной школы: несколько ребят готовятся к поступлению в металлургический и медицинский колледжи.

Минтрансу региона поручено привести в порядок дорогу до поселка.

Кроме правительства и местной администрации, погорельцам активно помогают волонтеры: сюда выехали представители регионального и махневского отделений Российского Красного Креста, а также волонтеры-спасатели. Также в поселок прибыл офтальмологический мобильный модуль, чтобы проверить зрение и сделать очки всем тем, у кого они сгорели в пожаре.

Также жителям будет оказана помощь в решении вопросов, не связанных с пожаром. Многим из них требуется оформить имущественные права на дома, чего они не могли сделать еще со времен закрытия местного леспромхоза.

Напомним, в Свердловской области открыт сбор средств для пострадавших от пожаров жителей региона.