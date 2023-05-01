"Наша общая задача — сберечь богатейшее наследие и приумножить его". В Екатеринбурге чествовали Человека труда

Торжественное собрание, посвященное Дню Весны и Труда, прошло в Театре эстрады. Фото: Павел Ворожцов

1 мая в Уральском государственном театре эстрады состоялось торжественное собрание, посвященное Дню Весны и Труда "Солидарность трудящихся — единство страны!". В мероприятии приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель Законодательного собрания региона Людмила Бабушкина и лидер свердловских профсоюзов Андрей Ветлужских.

Более 600 представителей профсоюзных организаций, депутатов всех уровней, ветераны труда и представители органов власти собрались в Театре эстрады, чтобы сказать слова благодарности Человеку труда. Атмосфера праздника чувствовалась буквально во всем. Улыбки людей, флаги предприятий, фирменные бейсболки, шарфики, толстовки говорили о том, что в театре сегодня собирались представители всех отраслей промышленности, сферы услуг, медики, педагоги, профсоюзные активисты.

"В основе всех достижений и успехов Свердловской области и всей России — труд миллионов людей. Сегодня наша общая задача — сберечь богатейшее наследие и приумножить его. Обеспечить нашей стране бесспорное лидерство во всех стратегически значимых отраслях и сферах. Сделать жизнь людей лучше, безопаснее, благополучней. Сегодня в этом зале — представители промышленных предприятий и сельского хозяйства, педагоги, врачи, деятели культуры, работники торговли и сферы облуживания, актив профсоюзного движения и общественных объединений. И в вашем лице я хочу поблагодарить всех уральцев, которые обеспечивают процветание области, рост качества жизни в наших городах и селах", — выступая перед собравшимися, сказал Евгений Куйвашев.

Фото: Павел Ворожцов

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина подчеркнула, что праздник 1 Мая символизирует глубокое уважение к Человеку труда.

"Урал всегда славился своими мастерами, инженерами, учеными, врачами, педагогами, промышленниками, аграриями. Они являются опорой и гордостью нашего региона, нашей страны. Сегодня крепнут профессиональные традиции, продолжаются трудовые династии, делается все для того, чтобы наш регион подтверждал высокое звание "Опорного края державы", — отметила Людмила Бабушкина.

Председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских особо рассказал о важности учреждения в регионе знака отличия для представителей рабочих профессий — "Трудовая доблесть Урала".

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

"Сегодня все 2,5 миллиона трудящихся Свердловской области, все 4,5 миллиона жителей региона говорят спасибо тем, благодаря кому Урал называют опорным краем державы", — заявил председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских.

Аплодисментами зал встретил видеовыступление председателя профсоюзов работников госучреждений и общественного обслуживания Донецкой Народной Республики Ларисы Колесник, которая поблагодарила свердловчан за помощь жителям Макеевки.

"В этот замечательный первомайский день от имени профсоюзов Макеевки хочу выразить вам огромную благодарность за ваше сопереживание, за вашу поддержку, которые вы оказывали все это время и оказываете сейчас", — сказала Лариса Колесник.

Фото: Павел Ворожцов

Напомним, что накануне Первомая по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева заместитель главы региона Олег Чемезов наградил активистов профсоюзного движения.

"Праздник 1 Мая традиционно заряжает нас энергией и надеждой на обновление. Этот праздник исторически сформировался как день, когда мы славим людей, которые создают реальные блага для нашей страны. Сегодня приятно видеть в зале молодые лица", — сказал Олег Чемезов, вручая награды.

Торжественные приемы накануне 1 Мая проводятся в регионе уже более 10 лет.

На сегодняшний день Федерация профсоюзов Свердловской области (ФПСО) объединяет 32 областных (территориальных) отраслевых профсоюза, 50 координационных советов в муниципальных образованиях, 230 районных (городских), 3 688 первичных профсоюзных организаций. Свердловские профсоюзы одними из первых в России стали развивать систему социального партнерства. Уже в 1991 году было подписано соглашение Облсовпрофа с областным Советом народных депутатов. Сегодня действуют соглашения ФПСО с полномочным представителем Президента РФ в УрФО, правительством Свердловской области и региональным объединением работодателей, Законодательным собранием Свердловской области, Гострудинспекцией в Свердловской области, прокуратурой региона, Общественной палатой Свердловской области и другими организациями. Свердловские профсоюзы ведут активную международную деятельность. Подписаны соглашения о сотрудничестве с профсоюзами региона Генгидо (Южная Корея), провинции Ломбардия (Италия), Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана (Хорезмская область), Молдовы, Приднестровья.

Напомним, председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских накануне праздника дал эксклюзивное интервью "Областной газете".