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Общество
1 мая 2023, 17:10

В России предложили ввести награду для трудовых коллективов за заслуги в период спецоперации

  Анастасия Заева
Завод

Награду за доблестный труд в период СВО предложили учредить в РФ. Фото: Алексей Кунилов

Вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов направил в Правительство РФ предложение об учреждении награды за доблестный труд в период специальной военной операции (СВО). По мнению парламентария, нужно награждать трудовые коллективы, которые работают в рамках спецоперации.

По мнению вице-спикера, награждать должны всех, кто занимается снабжением, доставляет и собирает гуманитарную помощь. Об этом Борис Чернышов заявил на праздничной первомайской акции ЛДПР, которая проходила в Москве на площадке Молодежного центра партии, где собрались депутаты, активисты и студенты. 

"Это должна быть одна из массовых наград в нашей стране, она станет такой, я уверен в этом. Все сегодня трудятся на победу. Именно поэтому я сегодня внес инициативу об учреждении новой награды, очень важной награды — за доблестный труд в период СВО", — цитирует ТАСС Бориса Чернышова. 

Напомним, в Свердловской области депутаты Заксобрания одобрили учреждение знака отличия "Трудовая доблесть Урала". 

Областная газета Свердловской области

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