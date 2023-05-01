В России предложили ввести награду для трудовых коллективов за заслуги в период спецоперации

Награду за доблестный труд в период СВО предложили учредить в РФ. Фото: Алексей Кунилов

Вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов направил в Правительство РФ предложение об учреждении награды за доблестный труд в период специальной военной операции (СВО). По мнению парламентария, нужно награждать трудовые коллективы, которые работают в рамках спецоперации.

По мнению вице-спикера, награждать должны всех, кто занимается снабжением, доставляет и собирает гуманитарную помощь. Об этом Борис Чернышов заявил на праздничной первомайской акции ЛДПР, которая проходила в Москве на площадке Молодежного центра партии, где собрались депутаты, активисты и студенты.

"Это должна быть одна из массовых наград в нашей стране, она станет такой, я уверен в этом. Все сегодня трудятся на победу. Именно поэтому я сегодня внес инициативу об учреждении новой награды, очень важной награды — за доблестный труд в период СВО", — цитирует ТАСС Бориса Чернышова.

Напомним, в Свердловской области депутаты Заксобрания одобрили учреждение знака отличия "Трудовая доблесть Урала".