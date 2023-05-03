Звание "Ветеран труда Свердловской области" присвоено более 69 тысячам жителей региона

За последние 3 года звание "Ветеран труда Свердловской области" получили почти 9 тысяч жителей региона. Фото: Галина Соловьева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев присвоил звание "Ветеран труда Свердловской области" почти девяти тысячам жителей региона за последние три года. Всего почетный статус, который был введен в 2010 году, имеют более 69 тысяч свердловчан.

Звание ветерана труда Свердловской области присваивается почетным гражданам региона и жителям, которые награждены знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью", "Материнская доблесть", почетной грамотой губернатора или правительства региона, Законодательного собрания или рядом других наград.

Претенденты на звание ветерана труда региона должны иметь трудовой стаж: мужчины от 35 до 40 лет, женщины от 10 до 35 лет. Условия, необходимые для получения звания, отражены в областном законе № 104 "О ветеранах труда Свердловской области".

Звание присваивается указом губернатора Свердловской области. Претенденты могут самостоятельно обратиться в территориальное управление социальной политики, многофункциональный центр. Необходимо предоставить паспорт и документы, подтверждающие имеющиеся награды и трудовой стаж. Вопрос о включении в список претендента на звание рассматривается в течение 10 дней. Также заявление на присвоение звания можно подать через портал Госуслуг, после в течение 5 дней предоставить документы в управление соцполитики на бумажном носителе.

Вместе с присвоением звания "Ветеран труда Свердловской области" выдается удостоверение. Получить его можно в течение 20 календарных дней. Также областные ветераны труда получают ежемесячную выплату, которая индексируется каждый год. В этом году ее размер составляет 1 022 рубля. Для назначения выплаты ветерану нужно обратиться с заявлением и документами, подтверждающими новый статус, в территориальное управление минсоцполитики или в МФЦ. Также для консультации доступны сотрудники территориальных управлений соцполитики Свердловской области.

Напомним, ранее в Свердловской области был учрежден знак отличия "Трудовая доблесть Урала".