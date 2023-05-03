Организаторы "Майской прогулки" в Екатеринбурге рассказали о маршрутах этого года

Все маршруты будут стартовать от площади перед Дворцом игровых видов спорта. Фото: Полина Зиновьева

Юбилейная, сороковая по счету "Майская прогулка" пройдет в Екатеринбурге 21 мая. Организаторы подготовили 5 маршрутов: на 50, 40, 30, 20 и 10 км.

На все маршруты надо будет зарегистрироваться на площади перед Дворцом игровых видов спорта (ДИВС) на Олимпийской набережной, 3. Финиш состоится на площади перед главным корпусом Уральского федерального университета на улице Мира, 19.

Маршрут на 50 км "Классика" пройдет от ДИВСа через центр Екатеринбурга и выведет к парку Маяковского, а оттуда в лесопарк им. Лесоводов России к трем озерам. От них к аквапарку и на улицу Щербакова, где соединится с маршрутами на 30 и 40 км.

Маршруты на 40 км ("Юбилейный") и на 30 км начнутся от метро "Ботаническая", пройдут вдоль улицы Щербакова к Уктусскому лесопарку. Оттуда лесными тропами приведут участников к поселку Рудный, а затем к лыжной базе Нижнеисетская. Через районы Химмаш и Светлый выведут в лесопарк им. Лесоводов России. Здесь участники "Юбилейного" уже вместе с "Классикой" пойдут к жилому району Чапаевский, тропами Санаторного лесопарка к южному берегу озера Шарташ, оттуда по Тропе здоровья, мимо Каменных палаток по улице Малышева выйдут к финишу.

Участники маршрута на 30 км в лесопарке им. Лесоводов России встретятся с участниками второго маршрута на 20 км "Солнечный", начало которого пройдет через центр Екатеринбурга и минуя парк Маяковского выведет к лесопарку. Затем участники этих двух маршрутов вместе пройдут мимо зданий Уральского государственного лесотехнического университета, по улице Куйбышева выйдут к финишной прямой на улицу Мира.

Самый короткий маршрут "Исетский променад" на 10 км пройдет вокруг городского пруда через парки УрГУПС и им. 22 Партсъезда, затем вернется на набережную и через парк усадьбы Харитоновых — Расторгуевых выведет на улицу Первомайскую, а оттуда к финишу.

Все участники "Майской прогулки", независимо от выбранного маршрута, должны будут зарегистрироваться и получить карты на старте рядом с ДИВСом.

Время старта для маршрутов на 40 и 50 км — с 7:00 до 9:00; на 20 и 30 км — с 8:00 до 11:00; на 10 км — с 10:00 до 12:00. Финишировать все участники должны до 21:00.

На контрольных пунктах (КП) можно будет передохнуть, пополнить запасы воды, перекусить и принять участие в активностях от партнеров "Майской прогулки". Сдача норм ГТО будет проходить недалеко от третьего КП. Посадка деревьев — на третьем КП возле трех озер в лесопарке им. Лесоводов России.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что в Свердловской области стартовал сбор идей в сфере туризма.