В Екатеринбурге прошла торжественно-траурная церемония возложения цветов к памятнику "Седой Урал"

Мемориал "Седой Урал" символизирует вклад уральцев в разгром немецко-фашистских войск в годы Великой Отечественной войны. Фото: Полина Зиновьева

В церемонии возложения цветов к памятнику "Седой Урал" в преддверии Дня Победы по поручению главы Свердловской области Евгения Куйвашева принял участие вице-губернатор Олег Чемезов. Почетными гостями мероприятия стали ветераны и труженики тыла. Мемориал символизирует вклад уральцев в разгром немецко-фашистских войск в годы Великой Отечественной войны.

"Урал исторически участвовал во всех победах России. Самоотверженно и храбро сражались наши земляки. Уральский добровольческий танковый корпус явился чудом самопожертвования, показав готовность уральцев отдать даже свою жизнь за Победу", — отметил Олег Чемезов.

По его словам, историческая ценность добровольчества сегодня приобретает все большую актуальность. Оно становится новой идеей, которая объединяет общество.

Фото: Полина Зиновьева

В ходе церемонии на площадь Обороны были вынесены знамена Победы, символизирующие боевую и трудовую славу свердловских предприятий и организаций: Уральского оптико-механического завода им. Э. С. Яламова, чьи изделия поставлялись в бронетанковые, артиллерийские войска и на морской флот; предприятия "Пневмостроймашина", которое в кратчайшие сроки наладило производство на базе эвакуированного из Москвы аэротехнического завода; Уральского компрессорного завода, который с 1942 года производил минометное вооружение и легендарные "Катюши" и многие другие, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Фото: Полина Зиновьева

"Именно отсюда, с площади Обороны, уходили на фронт сформированные подразделения. Мы в неоплатном долгу перед нашим старшим поколением — поколением победителей. Теми, кто сокрушил врага на фронтах Великой Отечественной войны, ковал Победу в тылу, в заводских цехах, восстанавливал нашу страну из руин", — сказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

В торжественном митинге также приняли участие первый заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Аркадий Чернецкий, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, депутаты Екатеринбургской городской думы, представители дипломатических миссий и консульских учреждений, силовых структур, предприятий и общественных организаций, юнармейцы и школьники, главы и делегации районов Екатеринбурга.

Фото: Полина Зиновьева

Напомним, ранее свердловские активисты профсоюзного движения были отмечены грамотами и благодарственными письмами губернатора.