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4 мая 2023, 18:50

В Свердловской области продлены ограничения на весеннюю охоту

Охотник

Весенняя охота в Свердловской области запрещена до 10 мая. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил ограничения на весеннюю охоту в регионе до 10 мая для предупреждения возникновения природных пожаров. Мера призвана ограничить нахождение людей в лесах, сообщает департамент информационной политики региона.

В связи с приостановкой сезона охоты на Среднем Урале временно прекращена выдача разрешений. Также под запретом любительская и спортивная охота, иные виды охот в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях и особо охраняемых природных территориях регионального значения, рассказали в департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области.

С учетом сезона под ограничения попала охота на бурого медведя и пернатую дичь.

Напомним, сезон весенней охоты в Свердловской области был приостановлен 27 апреля согласно указу губернатора.

Областная газета Свердловской области

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