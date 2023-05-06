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Общество
6 мая 2023, 14:07

Глава Березовского собирает добровольцев для помощи в тушении пожаров

  Олеся Касперович
Волонтеров призывают помочь в тушении пожаров

Количество очагов возгораний увеличивается в Березовском городском округе. Фото: скриншот видео со страницы в соцсети "ВКонтакте" главы Березовского городского округа

Глава Березовского Евгений Писцов объявил о сборе добровольцев для локализации лесных пожаров в Лосином, Сарапулке, Ключевске и других территориях, где в данный момент становится все больше очагов возгораний.

"Земляки! Ситуация складывается неблагоприятным образом: количество очагов увеличивается, сильный ветер способствует распространению огня. Важно не допустить угрозы населенным пунктам и остановить огонь на дальних подступах. Техникой выполняется дополнительная опашка. Нужно усиление волонтерами", — объявил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Евгений Писцов.

Волонтеры должны быть старше 18 лет, с личным автотранспортом. Пригодится рабочая одежда и обувь на жесткой подошве. Ранцевыми огнетушителями они будут проливать кромки пожара. Сбор добровольцев назначен на 14:00 в учебном классе ЕДДС по адресу: город Березовский, улица Гагарина, 1. Также можно звонить по номеру 112. Администрация муниципалитета обеспечит горячим питанием, питьевой водой и средствами от клещей.

Уже на месте руководитель тушения пожара того или иного населенного пункта покажет волонтеру, что нужно делать, соблюдая правила безопасности.

Напомним, в Свердловской области более тысячи специалистов ликвидируют природные пожары.

Областная газета Свердловской области

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