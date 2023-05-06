В Свердловской области более тысячи специалистов ликвидируют природные пожары

Ежедневно борьбу с лесными пожарами ведут тысячи специалистов авиалесоохраны, МЧС, лесничеств. Фото: Галина Соловьева

За прошедшие сутки на Среднем Урале ликвидировано 16 лесных пожаров, еще 9 локализовано. Ведут борьбу со стихией более тысячи специалистов: сотрудники авиалесоохраны, МЧС, лесничие и арендаторы. Задействовано 250 единиц спецтехники.

По информации департамента информационной политики региона, причиной большинства возгораний по-прежнему является человеческий фактор. Теплая погода с порывистым ветром приводят к быстрому распространению огня от непотушенного окурка или разожженного мангала.

Министерство природных ресурсов и экологии призывает уральцев строго соблюдать правила пожарной безопасности.

"В майские праздники прошу вас воздержаться от посещения лесов, а также выезда на охоту или рыбалку. Введенным особым противопожарным режимом запрещено разведение костров, применение открытого огня. Убедительная просьба: придерживаться этих запретов, не посещать леса", — сказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Во время действия особого противопожарного режима не допускается сжигание мусора, сухой травы, проведение пожароопасных работ. Не допускаются любые строительные и производственные огневые работы. Нельзя разводить костер и пользоваться мобильным мангалом даже на территории собственного дачного или садового участка. За нарушение противопожарного режима и режима посещения лесов существует административная ответственность: штраф для граждан до 60 тысяч рублей, для юридических лиц — до 2 миллионов рублей.

В случае обнаружения возгорания нужно незамедлительно сообщить о нем по бесплатному телефону лесной охраны 8 800 100‑94‑00, по единому номеру 112 вызова экстренных служб на территории Российской Федерации или передать фотографию дыма или огня с помощью мобильного приложения "Берегите лес".

Напомним, в Невьянском и Режевском лесничествах локализованы все пожары.

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