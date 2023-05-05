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5 мая 2023, 14:07

В лесах Свердловской области введен режим чрезвычайной ситуации

Лес

На Среднем Урале из-за пожаров введен режим ЧС. Фото: Галина Соловьева

Режим чрезвычайной ситуации введен в лесах регионального значения в Свердловской области. Сейчас на территории Среднего Урала действуют 25 природных пожаров, из них 9 локализованы. 

Наиболее сложная ситуация складывалась в районе Верхней Пышмы. Огнеборцы спасли садовые товарищества на территории городского округа от пожара, не допустив перехода пламени из леса. На место возгорания направлен вертолет МИ-8 МЧС России, а также аэромобильная группировка специализированной пожарно-спасательной части Екатеринбурга, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области. 

Всего в ликвидации последствий природных пожаров на Среднем Урале задействованы 129 единиц спецтехники, 595 человек, из них 106 сотрудников МЧС. По данным специалистов Центра управления в кризисных ситуациях, угрозы перехода огня на жилые дома и объекты экономики нет. 

В МЧС напомнили, что в Свердловской области действует особый противопожарный режим. Введен запрет на посещение лесов и использование открытого огня. 

Напомним, ранее в Невьянском и Режевском лесничествах были локализованы все пожары. 

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Областная газета Свердловской области

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