В Свердловской области ожидаются заморозки до минус 5 градусов и сильные ветра

На Среднем Урале резко ухудшилась погода, сохраняется высокая пожарная опасность. Фото: Алексей Кунилов

Синоптики объявили штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях. В Свердловской области сохраняется высокая и местами чрезвычайная пожарная опасность, а также ожидаются заморозки.

По информации ФГБУ "Уральское УГМС", 7–10 мая местами в Свердловской области сохраняется высокая пожарная опасность, а также на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность: 4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале. Ночью 8–10 мая местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

По информации telegram-канала "Погода в Екатеринбурге", сегодня через Свердловскую область проходит система холодных фронтов — умеренный и арктический. И перед фронтом, и при его прохождении ожидается резкое усиление ветра. Для Екатеринбурга ожидаются порывы ветра до 15–17 метров в секунду, по юго-востоку области — до 20 метров в секунду.

Как добавляют синоптики, осадки до 10–15 мм выпадут на фронте узкой полосой вдоль линии Красноуфимск — Нижний Тагил — Верхотурье. При дальнейшем движении фронта на восток количество осадков резко снизится и составит порядка 1–4 мм.

"Днем 8 мая "бывший" скандинавский антициклон сместится на европейскую территорию страны, а гребень антициклона протянется далеко на восток, пересекая южную часть Свердловской области. Именно влияние гребня антициклона обусловит холодные ночи 9 и 10 мая с заморозками до -5...-7 градусов", — говорится в сообщении синоптиков.

Восток области будет по-прежнему оставаться в теплом секторе циклона с сохранением южного ветра и дневными максимумами выше +18 °С.

Напомним, спасатели МЧС продлили штормовое предупреждение в Свердловской области.