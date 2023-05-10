Температурный рекорд зафиксировали синоптики 9 мая в Екатеринбурге

Впервые с 2015 года на День Победы была температура воздуха почти на 5 градусов ниже нормы. Фото: Галина Соловьева

По итогам 9 мая синоптики зафиксировали температурный рекорд. Это был самый холодный праздничный день за последние восемь лет. Среднесуточная температура составила +6,4 градуса. До середины мая большого потепления в регионе не ожидается.

"По итогам 9 мая дневной максимум составил +13.7. Среднесуточная температура: +6.4, что на 4.9 градуса ниже нормы. Это самый холодный день 9 мая с 2015 года", — сообщил в своем telegram-канале "Погода в Екатеринбурге" эксперт в области метеорологии Алексей Пулин.

По информации метеоролога, в среду 10 мая погоду в Свердловской области по-прежнему будет определять холодный гребень антициклона: на юге региона вновь ожидаются ночные заморозки, а вот на север поступил более теплый воздух, распространяющийся по периферии антициклона. Дневные температуры по области уже будут близки к климатической норме.

В Екатеринбурге 10 мая ожидается переменная облачность без осадков, днем +16...+18 °C.

Кроме того, в регионе сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Метеорологическое предупреждение об этом появилось на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"10 мая в Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность: 4–5 класс горимости леса по региональной шкале", — говорится на сайте метеорологов.

Также, как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, до середины мая в регионе большого потепления не ожидается: 11–15 мая температура воздуха ночью 0...+5 °C, днем +12...+17 °C. В отдельные дни прогнозируется небольшой кратковременный дождь.

Напомним, 9 мая смог накрыл Екатеринбург.