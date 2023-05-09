Смог накрыл Екатеринбург

По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Свердловской области 9 и 10 мая сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.
В Екатеринбурге с утра наблюдается смог.
Специалисты рекомендуют жителям соблюдать меры предосторожности:
- закрыть окна,
- использовать увлажнители воздуха,
- в помещениях чаще проводить влажную уборку,
- использовать маску или респиратор при выходе на улицу,
- промывать слизистую при раздражении,
- ограничить курение,
- отказаться от прогулок на воздухе,
- отказаться от употребления алкоголя,
- обратиться к врачу при кашле, бессоннице и сильном недомогании.
Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил правительству и главам муниципалитетов обеспечить мониторинг ситуации с ландшафтными пожарами.
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