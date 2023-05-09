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9 мая 2023, 08:21

Смог накрыл Екатеринбург

Смог

В Екатеринбурге с утра наблюдается смог. Фото: Полина Зиновьева

По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Свердловской области 9 и 10 мая сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

В Екатеринбурге с утра наблюдается смог.

Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева

Специалисты рекомендуют жителям соблюдать меры предосторожности:

  • закрыть окна,
  • использовать увлажнители воздуха,
  • в помещениях чаще проводить влажную уборку,
  • использовать маску или респиратор при выходе на улицу,
  • промывать слизистую при раздражении,
  • ограничить курение,
  • отказаться от прогулок на воздухе,
  • отказаться от употребления алкоголя,
  • обратиться к врачу при кашле, бессоннице и сильном недомогании.
Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил правительству и главам муниципалитетов обеспечить мониторинг ситуации с ландшафтными пожарами.

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Областная газета Свердловской области

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