Смог накрыл Екатеринбург

В Екатеринбурге с утра наблюдается смог. Фото: Полина Зиновьева

По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Свердловской области 9 и 10 мая сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

В Екатеринбурге с утра наблюдается смог.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Специалисты рекомендуют жителям соблюдать меры предосторожности:

закрыть окна,

использовать увлажнители воздуха,

в помещениях чаще проводить влажную уборку,

использовать маску или респиратор при выходе на улицу,

промывать слизистую при раздражении,

ограничить курение,

отказаться от прогулок на воздухе,

отказаться от употребления алкоголя,

обратиться к врачу при кашле, бессоннице и сильном недомогании.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил правительству и главам муниципалитетов обеспечить мониторинг ситуации с ландшафтными пожарами.

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