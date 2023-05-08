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8 мая 2023, 16:36

В Ирбитском районе ситуация с пожарами стабилизировалась

Добровольцы на тушении лесных пожаров в Ирбитском районе

Алексей Никифоров выразил благодарность всем добровольцам, пришедшим на помощь. Фото: страница Алексея Никифорова в соцсети "ВКонтакте"

На территории Ирбитского района угрозы распространения огня на населенные пункты нет. Этого удалось достичь благодаря слаженной работе пожарных, специалистов сельхозпредприятий, авиалесоохраны, лесничих и неравнодушных жителей территории.

"Все сплотились и встали на защиту населенных пунктов от огня. И продолжают находиться на дежурствах, следят за обстановкой. Отдельные слова благодарности председателям территорий, на их плечи легла большая работа и ответственность по организации и координированию всех структур, задействованных в тушении пожаров", – написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава Ирбитского муниципального образования Алексей Никифоров.

По его данным, чуть сложнее обстановка в селе Стриганское. Алексей Никифоров попросил жителей не терять бдительности и следить за ситуацией в населенных пунктах, также напомнил, что любые походы в лес строго запрещены, если они не связаны с противопожарными мероприятиями.

"Я еще раз выражаю огромную благодарность всем добровольцам, пришедшим на помощь. В очередной раз убеждаюсь в том, что наши люди не остановятся ни перед чем и бросят все силы и средства для решения общей беды", — написал Алексей Никифоров.

Напомним, ранее Александр Козлов и Евгений Куйвашев определили приоритеты в борьбе с пожарами в Свердловской области.

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Областная газета Свердловской области

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