Евгений Куйвашев предложил поощрять волонтеров, которые помогают тушить пожары в Свердловской области

Евгений Куйвашев рассказал о возможности поощрения за сообщения о фактах об умышленных поджогах. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

На оперативном совещании под руководством министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в регионе рассматривается возможность поощрения волонтеров, которые оказывают помощь в тушении пожаров. Также прорабатывается положение об увеличении штрафов за нарушение требований пожарной безопасности в лесах.

Совещание прошло с участием полпреда Президента РФ в УрФО Владимира Якушева, главы Рослесхоза Ивана Советникова, начальника Авиалесоохраны Дмитрия Селина и глав всех муниципалитетов региона. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Как говорил Евгений Владимирович [Куйвашев], первоочередная задача — защитить земли лесного фонда и спасти от возгораний населенные пункты", — напомнил Александр Козлов.

По его словам, прогноз Росгидромета неутешительный: на юго-востоке и западе Свердловской области — 4–5-й класс пожарной опасности, местами ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду.

Евгений Куйвашев подчеркнул, что человеческий фактор остается основной причиной возникновения огня. Губернатор выразил уверенность, что правоохранительные органы совместно со всеми профильными ведомствами смогут разобраться в причинах возникновения каждого пожара и установить, где была халатность граждан и организаций, а где — умышленные поджоги.

"Считаю, что при необходимости мы также можем рассмотреть возможность поощрения за сообщения о фактах об умышленных поджогах", — отметил Евгений Куйвашев.

Сумма вознаграждения за верифицированную информацию может достигать 100 000 рублей.

Губернатор также рассказал о возможности поощрения волонтеров, которые помогают в тушении пожаров. По данным на 8 мая, задействовано уже 6 000 добровольцев.

Также рассматривается вопрос о проработке положения, которое предусматривает увеличение штрафов за нарушение требований пожарной безопасности в лесах.

В ходе совещания Евгений Куйвашев доложил главе Минприроды России о результатах работы по борьбе с огнем в Свердловской области. Александр Козлов поручил подготовить детализированный план ликвидации возгорания по каждому из пожаров.

В ходе оперштаба были озвучены данные, подтверждающие результативность работы по данным Евгением Куйвашевым поручениям. В частности, ситуация улучшилась в Асбестовском городском округе, куда из Екатеринбурга были направлены 10 комбинированных дорожных машин для проливки дорожных обочин. Благодаря стабилизации обстановки в муниципалитете в качестве резерва остались только 4 машины.

Всего на Среднем Урале, по данным на утро 8 мая, действует 64 пожара, из них 16 локализованы. Распространение огня остановлено в Асбесте, Артемовском и Алапаевском районах, Верхней Салде, Верхней Пышме, Екатеринбурге, Березовском и Байкаловском районах, Гарях, Ирбите, Невьянске, Нижнем Тагиле, Пышминском районе, Реже, Сухом Логу, Сосьве, Талице, Тугулыме, Шалинском районе.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что в тушении природных пожаров в Свердловской области задействованы более 4 800 специалистов.

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