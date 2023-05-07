В Режевском городском округе объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи со стихийными пожарами

В Реже сильное задымление, введен режим ЧС. фото: соцсети главы Режевского городского округа Ивана Карташова

Ситуация с лесными пожарами в Режевском городском округе продолжает оставаться напряженной. На территории введен режим ЧС. Глава округа Иван Карташов сейчас работает в поселке Первомайском, откуда накануне ночью были экстренно эвакуированы 400 жителей.

"Удалось остановить распространение огня в районе пос. Первомайского Режевского городского округа, где из-за перехода лесного пожара на строения огнем были уничтожены два складских помещения общей площадью 960 кв. м. Пожар локализован, огнеборцы проливают отдельные очаги горения сухой растительности на площади 20 га", — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

По информации главы Режевского городского округа Ивана Карташова, жилой сектор поселка не пострадал. Люди эвакуированы, территория оцеплена для безопасности жителей. Ведется проливка территории, устраняются локальные пожары. Сейчас работа ведется в лесах вокруг них. В округе с 6 мая объявлен режим ЧС.

"Продолжается тушение пожара. Огонь надвигается в сторону сел Липовское и Колташи. Лесоохрана и Уральская авиабаза приступили к тушению огня. В Реже сильное задымление", — написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Иван Карташов.

Сейчас в тушении пожаров, которые находятся вблизи сел Липовское и Останино, поселков Озерный и Крутиха, деревни Колташи, задействованы Лесоохрана, Уральская авиабаза, сотрудники пожарных подразделений. Силы привлечены из Новоуральска, Екатеринбурга, Нижнего Тагила и других муниципалитетов. Помогают им добровольцы — местные жители. Это более 60 человек. Ночью проводили опашку сел более десятка тракторов, владельцы ассенизаторов подвозили воду в поселок Первомайский. На местах работу координируют руководители пожаротушения. Активное участие в сборе добровольческих сил принимают начальники территориальных управлений.

Однако среди местных жителей наблюдается беспечное отношение к проходящей в регионе борьбе со стихией. Глава округа в соцсетях призывает земляков проявить сознательность.

"Режевляне! Внимание! Были замечены случаи разведения костров (район реки Бобровки), жители поселка Крутиха, вблизи которого сейчас активно ведется тушение подступающего пожара, не побоялись затопить баню. Это только два примера, которые могли обернуться трагедией! Не допустим новых очагов, проявим сознательность!" — призывает Иван Карташов.

Кроме того, накануне спасатели МЧС объявили штормовое предупреждение в регионе. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

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