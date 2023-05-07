На борьбу с природными пожарами в Свердловской области направлены силы уже 2,5 тысяч человек

Уже 2,5 тысячи человек ведут борьбу с лесными пожарами в регионе. Фото: Алексей Кунилов

Группировка специалистов, ведущих борьбу с природными пожарами на Среднем Урале, увеличена до 2,5 тысячи человек. Задействовано 496 единиц спецтехники, в том числе специальная авиация. На конец дня 6 мая в регионе полыхало 53 лесных пожара, это более 33 тысяч гектаров леса.

По информации департамента информационной политики региона, за сутки удалось локализовать 15 возгораний. Остановлено распространение крупных пожаров в Нижне-Тагильском и Алапаевском лесничествах. Восемь пожаров на площади 759 гектаров удалось полностью ликвидировать.

Крупные пожары продолжаются в Артемовском, Талицком районах, в Режевском городском округе. В Тугулымском районе — три пожара на общей площади почти пять тысяч гектаров. Действуют также возгорания в Асбестовском, Березовском, Верхотурском, Сосьвинском районах, на территории ГО Верхняя Пышма.

Для ликвидации возгораний привлечены в том числе вертолеты МЧС и Минобороны, самолеты Ил-76 и Бе-200, которые проводят забор воды, в частности, из озера Таватуй. Из межрегионального лесопатрульного центра "Север" в Красноярске в регион также дополнительно переброшены два вертолета Ми-8. Специальная авиация уже работает на пожарах в Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев еще раз обратился к жителям с призывом не жечь костры и соблюдать особый противопожарный режим, который установлен в регионе.

"Перед праздниками мы попросили жителей не ходить в лес, не разжигать костры, отдохнуть по-другому. Прошел только первый день майских праздников, и уже вся область горит. 20 тысяч гектаров! В регионе — критическая ситуация! Людям нечем дышать, они свои дома теряют. А эти жарят шашлыки. Хорошо. Если не понимают просьбы по-хорошему, будем разговаривать по-плохому. По закону, штраф за нарушение требований пожарной безопасности может достигать 2 миллионов рублей. Мы получим деньги с каждого нарушителя", — сказал сегодня ночью в своем обращении губернатор.

Напомним, не допускается использование открытого огня, разведение костров, сжигание мусора, сухой травы. Запрещены любые строительные и производственные огневые работы, в том числе сварка. Нельзя пользоваться мобильным мангалом даже на территории собственного участка. Можно использовать только стационарные мангалы или печи.

О возгорании нужно незамедлительно сообщить по бесплатному телефону лесной охраны 8 800 100-94-00, по единому номеру 112 вызова экстренных служб или передать фотографию дыма или огня с помощью мобильного приложения "Берегите лес".

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выпустил обращение о критической ситуации с пожарами в регионе.

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