В тушении природных пожаров в Свердловской области задействованы более 4 800 специалистов

Лесные пожары ликвидируют специалисты авиалесоохраны, МЧС, лесничеств, сотрудники муниципалитетов и арендаторы. Фото: Павел Ворожцов

По данным на 9:00 8 мая, природные пожары на Среднем Урале ликвидируют 4 807 специалистов. Потушены 10 возгораний на площади более 4 тысяч гектаров.

Всего в Свердловской области на данный момент действуют 64 пожара, из них 16 локализовано. Огнем охвачено более 54 157 гектаров леса. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Удалось остановить распространение огня в Асбесте, Артемовском и Алапаевском районах, Верхней Салде, Верхней Пышме, Екатеринбурге, Березовском и Байкаловском районах, Гарях, Ирбите, Невьянске, Нижнем Тагиле, Пышминском районе, Реже, Сухом Логу, Сосьве, Талице, Тугулыме, Шалинском районе.

Площадь пожаров под Верхней Пышмой составляет более 4 000 га. Одно возгорание локализовано. Самолет Бе-200 сбросил 56 тонн воды у поселка Первомайского. В Березовском городском округе на площади почти 1 500 га — 2 природных пожара. Работают Ил-76 МЧС России и Ми-8 Минобороны. В Асбестовском городском округе леса горят на площади 6 500 га. Сейчас угрозы населенным пунктам нет, водоснабжение города восстановлено. В Дегтярске специалисты сбили верховой пожар, ликвидируется низовой на площади 1 500 га. В Режевском городском округе авиация тушит 3 природных пожара общей площадью 6 270 га. Самолет Ил-76 сбросил 88 тонн воды.

На лесных пожарах работают специалисты авиалесоохраны, МЧС, лесничеств, сотрудники муниципалитетов и арендаторы. Привлечено более 500 единиц спецтехники, в том числе самолеты Бе-200 и ИЛ-76, вертолеты Ми-8. К тушению возгораний подключились около 6 000 тысяч волонтеров.

Напомним, на всей территории Свердловской области действует особый противопожарный режим, установленный по решению губернатора Евгения Куйвашева. Запрещено использовать открытый огонь, разводить костры, сжигать мусор, сухую траву, стерню, солому, проводить пожароопасные работы, запускать фейерверки и проводить фаер-шоу. Нельзя пользоваться мобильным мангалом даже на территории собственного дачного или садового участка. Для профилактики возникновения лесных пожаров в Свердловской области до 10 мая приостановлен сезон весенней охоты, введен запрет на посещение ряда природных и лесных парков.

За нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф для граждан до 60 000 рублей, для юридических лиц — до 2 млн рублей. О возгорании нужно сообщить по бесплатному телефону лесной охраны 8 800 100 94 00, по единому номеру экстренных служб 112 или передать фотографию дыма или огня с помощью мобильного приложения "Берегите лес".

Напомним, ранее Евгений Куйвашев в Асбесте дал оперативные поручения по борьбе с огнем и поддержке жителей.

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