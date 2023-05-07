Евгений Куйвашев в Асбесте дал оперативные поручения по борьбе с огнем и поддержке жителей

Глава региона Евгений Куйвашев на заседании штаба в Асбесте дал оперативные поручения по борьбе с огнем и помощи людям. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 7 мая провел в Асбесте заседание оперативного штаба по ликвидации природных пожаров, сообщает департамент информационной политики региона. Ответственным даны поручения по борьбе с огнем и необходимой поддержке жителей.

"У вас четыре крупных пожара. Самое главное — защитить людей и жилье. Поэтому в качестве превентивной меры была проведена эвакуация около 400 жителей из поселка Красноармейского. Сейчас важно решить, какая дополнительная поддержка нужна муниципалитету", — сказал Евгений Куйвашев.

Одной из первоочередных задач является восстановление водоснабжения города, которое было нарушено из-за стихии: обесточенными оказались скважины местного Водоканала. Специалисты уже восстановили подачу энергии, но на заполнение системы требуется несколько часов. Ожидается, что вода появится в кранах сегодня до 22:00. Глава регионального минЖКХ Николай Смирнов остается в Асбесте до полного восстановления водоснабжения.

Также по поручению губернатора в город перебрасывается дополнительная тяжелая техника. Министру общественной безопасности Александру Кудрявцеву поручено координировать работу спасателей на месте.

Отметим, что без перебоев работает местная больница. Временно домой были направлены пациенты, которые могут лечиться в амбулаторных условиях. Количество вызовов скорой помощи не увеличилось.

Свыше тысячи волонтеров помогают бороться со стихией. В город направлена дополнительная партия ранцевых огнетушителей.

Редакция "Областной газеты" начинает собирать истории добровольцев, которые участвуют в ликвидации пожаров в Свердловской области. Присылайте в личные сообщения в соцсети "ВКонтакте" информацию о вашей помощи региону, о том, что уже удалось сделать.

Напомним, на борьбу с природными пожарами в Свердловской области направлены силы уже 2,5 тысяч человек.

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