Александр Козлов и Евгений Куйвашев определили приоритеты в борьбе с пожарами в Свердловской области

Александр Козлов и Евгений Куйвашев провели ряд совещаний с руководителями министерств и ведомств, которые борются со стихией. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев определили приоритеты в борьбе с основными очагами возгорания в регионе. Они провели ряд совещаний с руководителями министерств и ведомств, которые борются со стихией, а также главами муниципалитетов.

"Усилена группировка в помощь Свердловской области. Порядка 980 человек добавлено дополнительно. Привлечена авиация. Из тех 7 основных лесных пожаров, которые у нас есть на площади 22 000 гектаров, стоит задача следующая: 9 мая — ликвидация по 2 000 гектаров и на 19 000 гектаров будет локализация", — приводит слова Александра Козлова департамент информационной политики Свердловской области.

По словам главы Минприроды, на территориях, где пожар локализован, продолжится патрулирование, чтобы избежать повторного возгорания из-за сильного ветра.

Евгений Куйвашев отметил, что сейчас ведется активная работа по ликвидации ландшафтных пожаров: мониторинг, оперативная локализация и тушение. Откуда и как они возникают, предстоит детально разобраться.

"Стоит задача по локализации существующих пожаров, окарауливанию. Будем дальше наблюдать изменения с той или иной ситуацией в связи с ветрами. Безусловно, мы привлекаем волонтеров для помощи нашим спасателям", — отметил губернатор.

По его данным, больше 5 тысяч человек помогают с доставкой еды и воды для спасателей, участвуют в окарауливании, наблюдении.

"Я благодарен всем, кто на добровольной основе этим занимается", — добавил Евгений Куйвашев.

Александр Козлов призвал жителей Свердловской области соблюдать правила пожарной безопасности.

"Сельхозпалы, уборка возле населенных пунктов, брошенные окурки, незатушенные костры — все это приводит к тому, что огонь разгорается до больших площадей. Услышьте, пожалуйста, цифру — 36 тысяч гектаров. Это площадь, пройденная огнем. Это все — вина человека, и очень важно, чем это может закончиться для других", — подчеркнул глава Минприроды.

Он также напомнил, что при обнаружении пожара необходимо оперативно проинформировать экстренные службы.

Напомним, ранее Евгений Куйвашев предложил награждать волонтеров, которые помогают тушить пожары в Свердловской области.

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