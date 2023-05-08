Губернатор Евгений Куйвашев поручил правительству и главам муниципалитетов обеспечить мониторинг ситуации с ландшафтными пожарами

Евгений Куйвашев поручил обеспечить маневрирование силами и средствами, имеющимися в муниципалитетах. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил главам муниципалитетов обеспечить оперативный мониторинг ситуации с ландшафтными пожарами и локализацию имеющихся возгораний. Об этом глава региона сообщил сегодня на заседании оперативного штаба по борьбе с пожарами.

Губернатор поручил главам муниципалитетов уделить особое внимание мониторингу ситуации с ландшафтными пожарами, закрепить ответственных должностных лиц и оперативно предоставлять достоверную информацию в министерство общественной безопасности. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Прошу определить категории всех земельных участков, где отмечено горение, выявить собственников или арендаторов участков. Напоминаю о том, что у нас до 10 мая сохраняется неблагоприятный прогноз погоды — в отдельных районах усиливается ветер, отмечена высокая пожарная опасность. Мы обязаны сделать все, чтобы уберечь от огня людей, жилые дома, объекты жизнеобеспечения и социальной сферы", — отметил Евгений Куйвашев.

Губернатор также поручил активнее маневрировать силами и средствами, которые есть в муниципалитетах, исходя из конкретной ситуации в каждом из них. Подключиться к этой работе предстоит главам муниципалитетов Северного управленческого округа, где ситуация с пожарами не такая сложная.

Евгений Куйвашев дал оперативные поручения по обеспечению территорий средствами пожаротушения. Так, министерству общественной безопасности поручено направить по 30 ранцевых огнетушителей в Артемовский и Талицкий городские округа, оборудованием помогут Богдановичу и Байкаловскому муниципальному району.

Ранее по поручениям главы региона такая поддержка была оказана другим территориям, где зафиксированы пожары: по 50 ранцевых огнетушителей получили Асбест и Тугулымский городской округ, 75 — Березовский городской округ. Была направлена техника, в том числе тяжелая: в Асбест и Богданович — бульдозеры, также в эти муниципалитеты и Березовский доставлены поливальные машины.

В борьбе с огнем помогает и бизнес. Так, компания "Сима-Ленд" направила в Асбест огнетушители и респираторы.

По данным начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Виктора Теряева, по информации на 18:00 8 мая, в течение дня в области на пожарах работало 7 воздушных судов. Они сбросили на очаги возгорания 483 тонны воды. Работа авиации, в том числе самолетов МЧС Ил-76 и Бе-200, продолжается. Ожидается, что 9 мая спецавиация будет направлена в Тугулымский городской округ — там будут работать самолет Ил-76 и вертолет Ми-8.

Напомним, ранее Александр Козлов и Евгений Куйвашев определили приоритеты в борьбе с пожарами в Свердловской области.

Еще по теме: