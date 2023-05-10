Обновленный многофункциональный центр открылся в Белоярском

В обновленном МФЦ Белоярского создали 8 окон для приема и выдачи документов. Фото: Полина Зиновьева

В Белоярском обновили многофункциональный центр (МФЦ), увеличив до 8 число окон приема и выдачи документов, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Офис отремонтировали, заменив мебель и оборудование. В помещении общей площадью в 650 квадратных метров установили информационный стенд, мягкие диваны для ожидания и детский уголок. Также в МФЦ создана точка доступа к порталу Госуслуг.

"Многофункциональный центр обновлен при поддержке губернатора Евгения Куйвашева, администрации Белоярского городского округа. Получилось удобное помещение для жителей и сотрудников. Думаю, те, кто раньше приходил в этот офис, разницу почувствуют. Белоярский городской округ в целом меняется к лучшему, и МФЦ — один из таких индикаторов улучшения", — отметил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Обновление МФЦ позволяет достичь целей нацпроекта "Цифровая экономика России". В Свердловской области совершенствуется сеть офисов многофункциональных центров: открываются новые и модернизируются действующие МФЦ.

"Повышение качества предоставления госуслуг и их доступности является одной из наших главных целей. В этом году мы уже открыли четыре обновленных офиса, это пятый, а в планах открыть еще около восьми многофункциональных центров в Свердловской области в 2023 году. Желаю, чтобы каждое обращение жителей Белоярского в МФЦ проходило без проблем и заминок и чтобы они выходили полностью удовлетворенными из нашего офиса МФЦ", — сказал заместитель министра цифрового развития и связи Свердловской области Роман Маточкин.

Сегодня жители Среднего Урала могут получить госуслуги в 124 офисах МФЦ, среди них — обновленный центр в Белоярском.

"Для населения это большое благо. Большое спасибо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву за то, что оказывает нам своевременную поддержку. Надеюсь, пример было/стало мы сможем показать в Белоярском округе еще не раз", — отметил глава Белоярского городского округа Григорий Вихарев.

Ранее офисы "Мои документы" открылись в Верхней Пышме и Среднеуральске.