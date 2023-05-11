В Совфеде предложили разрешить использовать маткапитал на оплату спортивных секций детям

Многие виды спорта являются дорогостоящими, где родители платят за занятия до 10 тысяч в месяц. Фото: Павел Ворожцов

В Совете Федерации разработали законопроект, согласно которому разрешено будет использовать средства материнского капитала для оплаты детских спортивных секций и кружков, а также на медицинское страхование ребенка. Предполагается, что это позволит популяризовать спорт у школьников, сделать занятия более доступными.

"Хоккей, футбол, теннис, бальные танцы являются дорогостоящими видами спорта, ежемесячная оплата которых может составлять более 10 тысяч рублей. Направление средств (части средств) материнского (семейного) капитала на получение физкультурно-оздоровительных услуг позволит большему количеству детей заниматься физкультурой и спортом, что сделает физкультуру и спорт доступнее, в том числе для многодетных семей", — поясняет автор законопроекта, глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Кроме того, в Совфеде предложили разрешить использовать материнский капитал на медицинское страхование ребенка с рождения и в течение года. Документ, как сообщает ТАСС, уже в четверг будет направлен в Правительство РФ на согласование.

Добавим, что средства маткапитала сейчас можно направить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, ежемесячные выплаты на детей до трех лет, социальные реабилитационные услуги для детей с инвалидностью и накопительную пенсию матери.

Напомним, региональные призовые выплаты для победителей двух статусных спортивных турниров утверждены в Свердловской области.