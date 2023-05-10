Региональные призовые выплаты для победителей двух статусных спортивных турниров утверждены в Свердловской области

Свердловские власти утвердили размер региональных призовых выплат победителям двух спортивных турниров. Фото: Алексей Кунилов

Кабмин Свердловской области утвердил региональные призовые для победителей еще двух статусных спортивных соревнований, сообщает департамент информационной политики региона.

В список добавлены:

Всероссийская спартакиада между субъектами РФ по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов; Международные комплексные спортивные соревнования "Летние Игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт".

Для уральских спортсменов, вошедших в тройку победителей, утверждены следующие выплаты:

150 тысяч рублей за 1 место,

100 тысяч рублей за 2 место,

50 тысяч рублей за 3 место.

Такие же суммы получат тренеры спортсменов. Средства на призовые выплаты будут выделяться из бюджета Свердловской области.

"Оба спортивных мероприятия являются крупнейшими в нашей стране и объединяют ведущих спортсменов России. Оба состязания направлены на сохранение системы подготовки спортсменов, обеспечение их соревновательной деятельности. Спартакиада включает в себя спортивные дисциплины, представленные в программе Игр XXXIII Олимпиады 2024 года в Париже. Летние Игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" направлены на поддержание соревновательной практики спортсменов-паралимпийцев", — рассказал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

В регионе существует уникальный центр адаптивного спорта "Родник", где были подготовлены 61 заслуженный мастер спорта России, 39 мастеров международного класса, 114 мастеров спорта России. Шесть свердловчан стали чемпионами Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, 47 человек — призеры этих соревнований.

Напомним, что в этом году Екатеринбург станет одним из городов, где пройдут летние Игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт".