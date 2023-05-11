Россияне могут отправить в зону СВО бесплатные посылки весом до 10 килограммов

Посылки в зону СВО можно отправить бесплатно. Фото: Павел Ворожцов

Посылки весом до 10 килограммов для участников специальной военной операции с начала мая доставляются бесплатно.

Как сообщили в региональном отделении Почты России, бесплатные посылки можно оформить именно в почтовых отделениях.

"Передавать отправление оператору нужно в открытом виде. Число посылок, которое может оформить один человек, не ограничено, но вес каждой должен быть меньше 10 кг", — сообщили в УФПС по Свердловской области.

Кроме того, важно правильно указать адрес: 103400 (это общий индекс для всех посылок в зону СВО), город Москва, а далее ФИО адресата и наименование/номер войсковой части. Если дома нет подходящей коробки, то упаковку можно приобрести в отделении.

Логистика выстроена таким образом, что посылки со всей страны попадают в логистический центр в Москве. Здесь почта перенаправляет их представителям Минобороны, а они самостоятельно доставляют отправления адресатам.

Как отмечал ранее заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко, соответствующие указания переданы во все почтовые отделения страны, включая Херсонскую, Запорожскую области, Донецкую и Луганскую народные республики, а также Крым. Поручение обеспечить бесплатную доставку было дано Минцифры совместно с ФГУП "Почта России".

Уточнить правила бесплатной отправки посылок военнослужащим в зону СВО можно в контакт-центре Почты России по телефону 8 800 100-00-00.

Напомним, Владимир Путин подписал указ о военных сборах для пребывающих в запасе.