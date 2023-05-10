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10 мая 2023, 19:20

Владимир Путин подписал указ о военных сборах для пребывающих в запасе

Военные сборы

Указ о призыве на военные сборы запасников вступает в силу со дня его опубликования. Фото: Алексей Кунилов

Президент Российской Федерации подписал указ о призыве на военные сборы в 2023 году граждан, которые находятся в запасе. Документ является ежегодным.

Согласно тексту указа, опубликованного на официальном портале правовой информации, находящиеся в запасе граждане призываются для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках Нацгвардии РФ, органах государственной охраны и федеральной службы безопасности.   

Правительству России и органам исполнительной власти поручено обеспечить проведение мероприятий по призыву запасников и организации военных сборов.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ, отменяющий для граждан Грузии визовый режим.

Областная газета Свердловской области

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