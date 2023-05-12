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Общество
12 мая 2023, 10:17

Перекрытие участка трассы Пермь —Екатеринбург перенесено на 17 мая

  Олеся Касперович
Дорожный надзор ГИБДД выявил недостатки трассы

Участок трассы перекроют с 17 мая и до окончания работ. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Участок трассы Пермь — Екатеринбург с 316-го км по 317-й км планируют перекрыть для дорожных работ 17 мая. Изначально ограничить движение на этом участке планировалось с 11 мая.

Как сообщили в Госавтоинспекции, специалисты дорожного надзора ГИБДД ранее выявили недостатки трассы: радиус разворота не позволял автомобилистам осуществлять маневр на достаточной скорости.

"На место дорожных работ был приглашен представитель ФКУ "Уралуправтодор", с которым проведены совместные исследования. Выданы рекомендации по устранению выявленных недостатков", — сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Изначально планировалось перекрыть автодорогу Пермь — Екатеринбург на участке с выявленными недостатками с 11 по 17 мая. Сейчас перекрытие перенесено предварительно на 17 мая и до окончания работ.

Напомним, движение на двух улицах Екатеринбурга перекроют в мае.

Областная газета Свердловской области

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