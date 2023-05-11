Движение на двух улицах Екатеринбурга перекроют в мае

С 16 мая по 23 августа движение закроют на улице Красных Командиров от улицы Бабушкина до Стачек. Фото: Павел Ворожцов

С 16 мая в Екатеринбурге для движения транспорта закроют улицу Красных Командиров от улицы Бабушкина до Стачек. Ограничения будут действовать до 23 августа.

На данном участке будут вести работы по строительству тепловой сети. На время ограничений рабочие установят дорожные знаки и указатели. Объехать закрытый участок автомобилисты смогут по улицам Бабушкина, Войкова, Стачек и Лобкова. На работе общественного транспорта ограничения не отразятся, сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

С 23 мая по 15 июня движение закрывается по улице Громова от перекрестка с Академика Бардина до здания № 28 на этой же улице. На участке будут строить сети водоотведения. Для объезда открыта улица Чкалова, схема движения автобусов и троллейбусов не изменится.

Напомним, движение также ограничат в екатеринбургских микрорайонах Уралмаш и Вторчермет.

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