В Академическом районе Екатеринбурга закроют движение по дублеру улицы Краснолесья

Движение транспорта закроют строители по дублеру улицы Краснолесья в Академическом районе Екатеринбурга, сообщает пресс-служба городской администрации.
Ограничения будут действовать на участке от улицы Вильгельма де Геннина до улицы Рябинина с 15 мая по 18 июня 2023 года. На данной территории будет проведена работа по строительству тепловой сети.
В районе зоны ограничений будут установлены дорожные знаки и указатели. После окончания работ на участке восстановят нарушенные элементы благоустройства.
Узнать всю актуальную информацию о перекрытиях в городе можно на информационной карте официального портала Екатеринбурга.
Напомним, с 1 мая на полтора месяца в центре Екатеринбурга перекроют две улицы.
Еще по теме:
- В Чкаловском районе Екатеринбурга перекроют движение транспорта на три дня
- В Екатеринбурге на полмесяца перекроют участок в переулке Базовом
- Строители на пять месяцев закроют движение на улице Бабушкина в Екатеринбурге