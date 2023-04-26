В Академическом районе Екатеринбурга закроют движение по дублеру улицы Краснолесья

Дублер улицы Краснолесья будет перекрыт от улицы Вильгельма де Геннина до улицы Рябинина. Фото: Владимир Мартьянов

Движение транспорта закроют строители по дублеру улицы Краснолесья в Академическом районе Екатеринбурга, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ограничения будут действовать на участке от улицы Вильгельма де Геннина до улицы Рябинина с 15 мая по 18 июня 2023 года. На данной территории будет проведена работа по строительству тепловой сети.

В районе зоны ограничений будут установлены дорожные знаки и указатели. После окончания работ на участке восстановят нарушенные элементы благоустройства.

Узнать всю актуальную информацию о перекрытиях в городе можно на информационной карте официального портала Екатеринбурга.

Напомним, с 1 мая на полтора месяца в центре Екатеринбурга перекроют две улицы.

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