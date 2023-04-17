Строители на пять месяцев закроют движение на улице Бабушкина в Екатеринбурге

На участке улицы Бабушкина будут строить тепломагистраль. Фото: Полина Зиновьева

В Екатеринбурге на улице Бабушкина от дома № 12 до улицы Фронтовых Бригад закроют движение. Ограничения будут действовать с 1 мая по 15 октября 2023 года, сообщает пресс-служба городской администрации.

Движение закрывают специалисты организации "ЖБИ 2020", которая будет выполнять работы по строительству тепломагистрали на данном участке.

Проехать можно будет по улицам Краснофлотцев, Стачек и Фронтовых Бригад. Также строители оставят проезд к домам № 1/1, 2, 2а, 5а, 6в, 7, 9, 11 на улице Бабушкина.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поставил задачу отремонтировать сотни участков дорог на Среднем Урале в ближайшие три года.