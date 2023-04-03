В Чкаловском районе Екатеринбурга перекроют движение транспорта на три дня

Дорожники закроют участок дороги на Вторчермете. Фото: Павел Ворожцов

В Чкаловском районе Екатеринбурга дорожники закроют движение транспорта на несколько дней. Это связано со строительством трамвайной линии в микрорайон Солнечный.

Ограничения продлятся с 22:00 28 апреля до 12:00 1 мая 2023 года на участке дороги от улицы Чемпионов до дома № 68 по улице 2-й Новосибирской, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

На время перекрытий транспорт пустят в объезд по улицам Умельцев, Предельной и Городской. Предварительно будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели.

Напомним, в течение весны и лета в Академическом районе Екатеринбурга также будут перекрыты несколько дорог, где будут строить новую трамвайную ветку.