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Общество / Авто и транспорт
3 апреля 2023, 12:16

В Чкаловском районе Екатеринбурга перекроют движение транспорта на три дня

  Олеся Касперович
Перекрытие дорог

Дорожники закроют участок дороги на Вторчермете. Фото: Павел Ворожцов

В Чкаловском районе Екатеринбурга дорожники закроют движение транспорта на несколько дней. Это связано со строительством трамвайной линии в микрорайон Солнечный.

Ограничения продлятся с 22:00 28 апреля до 12:00 1 мая 2023 года на участке дороги от улицы Чемпионов до дома № 68 по улице 2-й Новосибирской, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга. 

На время перекрытий транспорт пустят в объезд по улицам Умельцев, Предельной и Городской. Предварительно будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели.

Напомним, в течение весны и лета в Академическом районе Екатеринбурга также будут перекрыты несколько дорог, где будут строить новую трамвайную ветку.

Областная газета Свердловской области

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