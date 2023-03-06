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Общество / Авто и транспорт
6 марта 2023, 17:10

В Академическом районе Екатеринбурга ограничат движение из-за строительства трамвайной ветки

Строительство путей

Участки дорог в Академическом будут перекрывать поэтапно. Фото: Алексей Кунилов

В течение весны и лета в Академическом районе Екатеринбурга перекроют несколько дорог для движения транспорта. Речь идет об участках, где будут идти работы по строительству новой трамвайной ветки.

Ограничения будут действовать:

  • с 15 по 9 мая от дома № 21 на улице Павла Шаманова до ул. Вильгельма де Геннина;
  • с 10 по 31 мая от дома № 78 на проспекте Академика Сахарова до ул. Вильгельма де Геннина;
  • с 1 по 30 июня от дома № 125 на улице Краснолесья до ул. Вильгельма де Геннина;
  • с 1 по 30 июня на улице Вильгельма де Генина от ул. Академика Вонсовского до Объездной автодороги.

На закрытых участках дорог для удобства автомобилистов будут установлены соответствующие знаки, сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. В мэрии просят водителей заранее продумывать свой маршрут.

Напомним, в столице Урала ведется работа по развитию проекта наземного метро. В частности, одним из шагов к его созданию стало введение единого тарифа в городских электричках, курсирующих в пределах Екатеринбурга.

Областная газета Свердловской области

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В Академическом районе Екатеринбурга ограничат движение из-за строительства трамвайной ветки