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Общество / Авто и транспорт
20 апреля 2023, 17:49

В центре Екатеринбурга на полтора месяца перекроют две улицы

Ремонт дороги

Ограничения движения на улицах Народной Воли и Степана Разина продлятся с 1 мая по 20 июня. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге закроют движение по улицам Степана Разина и Народной Воли. Ограничения начнут действовать с 1 мая, открыть дороги планируют 20 июня, сообщили в пресс-службе городской администрации.

С 1 мая по 15 июня для движения транспорта перекроют фрагмент улицы Степана Разина от дома № 6 до улицы Народной Воли. С 10 мая по 20 июня ограничения будут введены на улице Народной Воли от дома № 65 до улицы Розы Люксембург. Объезд будет организован по улице Горького.

На закрытых участках дорог строители проведут реконструкцию. Водителей просят заранее продумывать маршрут. Узнать обо всех ограничениях и перекрытиях жители могут с помощью информационной карты Екатеринбурга.

Напомним, с 29 апреля по 12 мая в Екатеринбурге в переулке Базовом перекроют движение. 

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Областная газета Свердловской области

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