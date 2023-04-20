В центре Екатеринбурга на полтора месяца перекроют две улицы

Ограничения движения на улицах Народной Воли и Степана Разина продлятся с 1 мая по 20 июня. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге закроют движение по улицам Степана Разина и Народной Воли. Ограничения начнут действовать с 1 мая, открыть дороги планируют 20 июня, сообщили в пресс-службе городской администрации.

С 1 мая по 15 июня для движения транспорта перекроют фрагмент улицы Степана Разина от дома № 6 до улицы Народной Воли. С 10 мая по 20 июня ограничения будут введены на улице Народной Воли от дома № 65 до улицы Розы Люксембург. Объезд будет организован по улице Горького.

На закрытых участках дорог строители проведут реконструкцию. Водителей просят заранее продумывать маршрут. Узнать обо всех ограничениях и перекрытиях жители могут с помощью информационной карты Екатеринбурга.

Напомним, с 29 апреля по 12 мая в Екатеринбурге в переулке Базовом перекроют движение.

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