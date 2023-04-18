В Екатеринбурге на полмесяца перекроют участок в переулке Базовом

Движение перекроют из-за строительных работ на транспортной развязке. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге с 29 апреля по 12 мая в районе дома № 4 в переулке Базовом перекроют движение. На участке будут проводить работы, связанные со строительством транспортной развязки у "Калины", сообщает пресс-служба городской администрации.

На участке, где будет введено ограничение, установят дорожные знаки. Транспорт пустят в объезд по улице Яламова у зданий № 28а и 28б на Сибирском тракте. Водители смогут выехать в район остановки общественного транспорта "Лесотехнический университет".

В мэрии добавили, что обо всех актуальных перекрытиях в Екатеринбурге автомобилисты могут узнать из информационной карты, которая загружена на официальном городском портале.

Напомним, с 28 апреля до 1 мая 2023 года в екатеринбургском микрорайоне Солнечном перекроют участок дороги от улицы Чемпионов до дома № 68 по улице 2-й Новосибирской.