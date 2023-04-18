Темы дня

Общество / Авто и транспорт
18 апреля 2023, 12:40

В Екатеринбурге на полмесяца перекроют участок в переулке Базовом

Развязка у "Калины"

Движение перекроют из-за строительных работ на транспортной развязке. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге с 29 апреля по 12 мая в районе дома № 4 в переулке Базовом перекроют движение. На участке будут проводить работы, связанные со строительством транспортной развязки у "Калины", сообщает пресс-служба городской администрации.

На участке, где будет введено ограничение, установят дорожные знаки. Транспорт пустят в объезд по улице Яламова у зданий № 28а и 28б на Сибирском тракте. Водители смогут выехать в район остановки общественного транспорта "Лесотехнический университет".

В мэрии добавили, что обо всех актуальных перекрытиях в Екатеринбурге автомобилисты могут узнать из информационной карты, которая загружена на официальном городском портале.

Напомним, с 28 апреля до 1 мая 2023 года в екатеринбургском микрорайоне Солнечном перекроют участок дороги от улицы Чемпионов до дома № 68 по улице 2-й Новосибирской. 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
18.04.2023, 15:12 / Общество
Акцию "Бессмертный полк" проведут в новых форматах
18.04.2023, 14:57 / Экономика
В Свердловской области ускорят реализацию новых инвестпроектов за счет соглашения с энергетиками
18.04.2023, 14:40 / Общество
IХ Всероссийский телевизионный студенческий конкурс стартует в Екатеринбурге
18.04.2023, 14:15 / Культура
В России появится персональная студенческая стипендия имени Елены Гнесиной
18.04.2023, 13:51 / Общество
В Екатеринбурге приведут в порядок защитные сооружения