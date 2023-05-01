Между Асбестом и Заречным запустили новый автобусный маршрут

Новый автобусный маршрут № 105 был разработан по просьбе местных жителей. Фото: Галина Соловьева

С 1 мая между Асбестом и Заречным три раза в день начал ходить автобус по новому маршруту № 105. Его разработали по просьбе местных жителей.

Автобус будет совершать три рейса: утром, днем и вечером. Первый рейс с автостанции Заречного будет отправляться в 7:55, с автовокзала в Асбесте — в 6:35. Последний вечерний рейс из Заречного в 18:50, из Асбеста — в 17:30. После начала работы маршрута при необходимости и с учетом пожеланий пассажиров расписание может корректироваться, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Максимальная стоимость билета от конечной до конечной станции — 100 рублей, а стоимость проезда в границах Асбеста или Заречного — 22 рубля. Новый маршрут включает 24 остановки.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Жители Асбеста и Заречного, а также администрации муниципалитетов не раз просили об организации межмуниципального маршрута. По поручению министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области был разработан новый маршрут. Для формирования расписания проводились социологические опросы.

Теперь автобус маршрута № 105 позволит жителям муниципалитетов добираться в соседний город без пересадки на автостанции в Белоярском, как это было раньше.

Ранее "Областная газета" рассказывала, что с 1 апреля между рабочим поселком Пышма и деревней Яр запустили новый автобусный маршрут.