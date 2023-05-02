В Академическом районе Екатеринбурга из-за ремонта дороги изменится схема движения автобусов

Движение будет перекрыто на проспекте Академика Сахарова в Екатеринбурге. Фото: Павел Ворожцов

В Академическом районе Екатеринбурга с 10 по 31 мая будет перекрыт для движения транспорта проспект Академика Сахарова от дома № 78 до улицы Вильгельма де Геннина, сообщает пресс-служба городской администрации.

На данном участке дороги строительной организацией будет проведена реконструкция. Из-за работ изменится схема движения автобусов № 50, 58, 59. На период ограничений общественный транспорт в оба направления будет ходить по проспекту Академика Сахарова, улицам Анатолия Мехренцева — Павла Шаманова — Вильгельма де Геннина. Автомобилисты смогут воспользоваться объездом.

Ознакомиться со всеми актуальными перекрытиями жители и гости Екатеринбурга могут, воспользовавшись информационной картой официального городского портала.

Напомним, с 15 мая по 18 июня в Академическом районе Екатеринбурга закроют движение по дублеру улицы Краснолесья.

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