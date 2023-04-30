Информация об ограничениях на Пермском тракте стала доступна на информационной карте

Трасса Екатеринбург — Пермь будет расширена до 4 полос на всем протяжении. Фото: Полина Зиновьева

Строители подготовили информационную карту, где отражены данные о ходе работ и ограничениях движения на Пермском тракте, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Сейчас на трассе Пермь — Екатеринбург ведется капитальный ремонт. По данным Уралуправтодора, дорога на всем протяжении будет расширена до четырех полос, встречные потоки будут разделены.

Ограничения введены:

На 200 километре трассы у деревни Ильята. Из-за работ на путепроводе через железнодорожные пути организовано реверсивное движение;

На участке с 218 по 220 километр устроено реверсивное движение из-за дорожных работ;

Ограничена скорость до 20 км/ч на мосту через реку Тюш (218 километр);

Реверсивное движение введено на 231 километре трассы, здесь на реке Пут ведется ремонт моста;

На участке с 240 по 241 километр действует ограничение скорости 50 км/ч из-за дорожных работ. Обойти их можно по временному объезду;

Временный объезд организован из-за ремонта на 280 километре трассы. Скорость на участке ограничена до 50 км/ч.

Также масштабные работы проводятся на отрезке дороги в 100 километров (с 187 километра в Ачитском городском округе до 326 километра возле Первоуральска). Работы продлятся до 2024 года.

Жителей просят заранее планировать маршруты и при возможности использовать альтернативные пути объезда, а также железнодорожный транспорт.

Узнать о состоянии проезда и сообщить о нештатной ситуации можно в диспетчерскую Уралуправтодора: 8 800 200-63-06.

Напомним, в Академическом районе Екатеринбурга закроют движение по дублеру улицы Краснолесья.