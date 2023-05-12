Специалисты центра медицины катастроф оценили уровень усталости водителей на трассах Свердловской области

Медики и Госавтоинспекция региона проверяют на трассах уровень усталости водителей. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Совместный рейд с целью проверки уровня усталости водителей на Среднем Урале провели сотрудники Территориального центра медицины катастроф Свердловской области (ТЦМК) и ГИБДД региона. По оценке специалистов, утомляемость является ключевым провокатором серьезных аварий.

По данным департамента информационной политики региона, обследованы более 70 водителей легковых машин и большегрузов на трассах в Камышлове и Ачите.

"Фельдшеры оценивают несколько критериев: уровень артериального давления, частоту сердечных сокращений и дыхания, уровень кислорода в крови, цвет кожного покрова. Ориентируясь на эти показатели, можно оценить общее состояние водителя, его готовность продолжать путь. Также на основе собранных данных специалист вовремя заподозрит серьезное заболевание, рекомендует шоферу посетить врача или при необходимости организует транспортировку в больницу", — пояснила заведующая трассовой службой ТЦМК Ольга Семина.

Сотрудники Госавтоинспекции в свою очередь контролируют соблюдение правил дорожного движения водителями, проверяют наличие тахографов, которые фиксируют время в пути и время отдыха автомобилистов.

По статистике, ежегодно специалисты 12 трассовых пунктов Территориального центра медицины катастроф помогают 700 пострадавшим в ДТП на Среднем Урале. В 2022 году именно усталость водителей стала причиной 19 ДТП, в результате которых 5 человек погибли и 25 получили травмы различной степени тяжести. С начала текущего года таких ДТП зафиксировано уже 9. В них 1 человек погиб, 19 получили травмы.

Напомним, свердловская "воздушная скорая" в 2022 году эвакуировала 650 пациентов.