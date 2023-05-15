Темы дня

Общество
15 мая 2023, 09:48

Сегодня ГИБДД Свердловской области проведет родительское собрание

  Олеся Касперович
ГИБДД проводит областное родительское собрание

Сегодня на областном родительском собрании обсудят новые правила дорожного движения для электросамокатов и гироскутеров. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня Госавтоинспекция региона проведет родительское собрание в онлайн-формате. Ключевой темой станут новые правила использования средств индивидуальной мобильности (СИМ): электросамокатов, моноколес, гироскутеров.

На собрании выступят министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Свердловской области Алексей Спиридонов и председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, прежде всего на собрании обсудят нововведения в правилах дорожного движения в части использования СИМ, а также дорожные "ловушки" для детей и сезонные опасности на дорогах.

Все желающие могут присоединиться к трансляции и задать свои вопросы в режиме реального времени. Мероприятие стартует в 18:00.

Напомним, ГИБДД выявила более 2,5 тысяч нарушений при перевозке детей на Среднем Урале.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
15.05.2023, 14:20 / Общество
На конкурс развития туристической инфраструктуры с господдержкой свердловчане направили 151 заявку
15.05.2023, 13:52 / Общество
Капитальный ремонт трассы Нижняя Тура — Качканар идет опережающими темпами
15.05.2023, 13:40 / Общество
Глава свердловской полиции Александр Мешков провел оперативные совещания в Качканаре и Кушве
15.05.2023, 13:27 / Общество
В Свердловской области определен объем работ по развитию системы газоснабжения региона
15.05.2023, 13:12 / Экономика
На ИННОПРОМ в Екатеринбурге Беларусь представит большую линейку техники