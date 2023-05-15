Сегодня ГИБДД Свердловской области проведет родительское собрание

Сегодня на областном родительском собрании обсудят новые правила дорожного движения для электросамокатов и гироскутеров. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня Госавтоинспекция региона проведет родительское собрание в онлайн-формате. Ключевой темой станут новые правила использования средств индивидуальной мобильности (СИМ): электросамокатов, моноколес, гироскутеров.

На собрании выступят министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Свердловской области Алексей Спиридонов и председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, прежде всего на собрании обсудят нововведения в правилах дорожного движения в части использования СИМ, а также дорожные "ловушки" для детей и сезонные опасности на дорогах.

Все желающие могут присоединиться к трансляции и задать свои вопросы в режиме реального времени. Мероприятие стартует в 18:00.

Напомним, ГИБДД выявила более 2,5 тысяч нарушений при перевозке детей на Среднем Урале.