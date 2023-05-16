В Никольском откроют первый в области экодом

Школьникам показали вторсырьё, которое станет основой для новых изделий Фото: Ольга Белоусова

При поддержке регионального правительства Свердловской области реализуется уникальный проект по сортировке мусора — экодома. Это модульные павильоны, которые одновременно служат пунктами приема вторсырья, и образовательными (а в чём-то – и развлекательными) площадками для лекций, мастер-классов, экскурсий. Всего на Среднем Урале появится 10 таких объектов. В селе Никольском Сысертского городского округа экодом уже смонтировали. В преддверии открытия экопространства в Никольском амбассадоры проекта провели первый открытый урок для старшеклассников.

Как сообщили в департаменте информполитики региона, проект реализуется по инициативе холдинговой компании «Экологические системы» в Свердловской и Тюменской областях и ХМАО. На Среднем Урале созданием сети экодомов занимается один из региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами – компания «Рифей». Всё вторсырьё, собранное в экодомах, будут направлять на переработку, вырученные средства пойдут на развитие площадок, проведение образовательных мероприятий и поощрение участников проекта.

В Сысертском городском округе экодом возвели у Дома культуры в селе Никольском. В нём предусмотрены учебная и игровая зоны, переговорная. Для удобства посетителей будет работать Wi-Fi.

Фото: Ольга Белоусова

– Мы двигаемся в сторону создания экономики замкнутого цикла на территории муниципалитета и мы стремимся, чтобы растительный, строительный мусор, пластик и автомобильные шины перерабатывали прямо на нашей территории. Поэтому для нас важно формировать отношение к вторичным отходам не как к мусору, а как к сырью, из которого могли бы производить продукцию уже существующие на территории предприятия. Экодома станут центром притяжения молодежи и всех, кого волнует тема защиты окружающей среды, вторичной переработки ресурсов и раздельного сбора отходов,- сообщил «ОГ» глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских.

Первый экоурок организовали ещё до открытия павильона – в школе № 1. Старшеклассникам показали переработанное вторсырье, а также готовую продукцию, которая была изготовлена из собранных вторичных отходов – сумки-шопперы, синтепон, брелоки, одежду. Также с ребятами обсудили принципы «безотходного стиля жизни»: откажись, сократи, используй повторно, переработай, компостирование).

Фото: Ольга Белоусова

– Урок в интерактивном формате, даёт возможность детям не только слушать, но и самим придумывать пути решения экологических проблем, с которыми сегодня мы сталкиваемся, — резюмировала руководитель эко-просветительского проекта «ЭКОДОМ» Наталья Светлакова.

В ближайшее время ещё один экодом появится на территории креативного кластера «Лето на Заводе» в Сысерти. Также два павильона откроют в Нижнем Тагиле.