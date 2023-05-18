Предстоящим летом в Екатеринбурге благоустроят 7 придомовых территорий

В рамках муниципальной программы дворы в Екатеринбурге благоустраивают на условиях софинансирования. Фото: Галина Соловьева

Семь придомовых территорий благоустроят летом в столице Урала в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" и муниципальной программы "Формирование современной городской среды в Екатеринбурге на 2018–2027 годы", сообщает пресс-служба городской администрации.

"Стоимость работ составит 135,6 миллиона рублей. Из них 107,3 миллиона будут выделены из областного и городского бюджетов, остальное — профинансируют сами жители. Объем запланированных работ для нас стандартный, поэтому никаких проблем с реализацией программы не возникнет. К концу строительного сезона горожане уже будут гулять по новым, красивым дворам", — рассказал заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко.

По муниципальной программе проекты благоустройства дворов реализуются на условиях софинансирования. Большая часть средств поступает из федерального, регионального и городского бюджетов. Оставшуюся долю расходов — от 5% до 20% — на себя берут собственники.

В рамках работ на придомовых территориях по просьбам жителей оборудуют спортивные и детские площадки, высаживают новые растения, создают сеть тропинок. Также устанавливаются новые скамейки, урны, наружные светильники, проводится реконструкция дворовых проездов.

В этом году в программу включены территории:

улица Фрунзе, 76а;

улица Амундсена, 64;

улица Амундсена, 68;

переулок Коллективный, 11, 13, 15, улица Селькоровская, 38, 40;

улица 22-го Партcъезда, 12, 14, улица Фестивальная, 27, 29, 29а, улица 40-летия Октября, 9;

улица Тагильская, 23;

улица Малышева, 84.

В мэрии напомнили, что стать участниками программы могут все желающие екатеринбуржцы. Для этого необходимо провести общее собрание собственников жилья, где не менее двух третей должны проголосовать за благоустройство. После этого предстоит утвердить эскизный проект и сметную стоимость работ, которую предложит управляющая компания. В протоколе необходимо указать, что дальнейшая эксплуатация дворовой территории будет оплачиваться из средств собственников жилья. Пакет документов нужно направить в общественную комиссию района. После их рассмотрения формируется список дворов, где проведут благоустройство.

Ранее в благоустроенном по нацпроекту парке Богдановича высадили 400 деревьев и кустарников.