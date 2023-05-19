В Свердловской области за сутки втрое сокращена площадь лесных пожаров

За сутки на Среднем Урале потушили 21 природный пожар. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области за прошедшие сутки потушили 21 природный пожар, охвативший площадь в 8,5 тысячи гектаров. Сейчас на Среднем Урале зафиксировано 24 возгорания в лесах на площади в 1,3 тысячи га, сообщает департамент информационной политики региона.

11 лесных пожаров на площади 776 гектаров локализованы и не распространяются, не представляя угрозы населенным пунктам.

Возгорания ликвидированы:

в Сосьвинском городском округе (4 500 га);

в Каменском городском округе (2 800 га);

в Березовском городском округе (725 га);

в Байкаловском муниципальном районе (202 га);

в Камышловском муниципальном районе (105 га);

в Режевском городском округе (45 га);

в Нижнесергинском муниципальном районе (22 га);

в городском округе Сухой Лог (15 га);

в городском округе Первоуральск (13 га);

в Гаринском городском округе (4 га);

в Тугулымском городском округе (2 га).

К борьбе с огнем привлечено более 960 человек и свыше 170 единиц спецтехники, задействована спецавиация.

По данным специалистов, большая часть возгораний возникла по вине людей, которые не соблюдали правила пожарной безопасности. Ограничить выезды на природу призвал уральцев директор Березовского лесничества Александр Петров.

"Уважаемые жители Свердловской области, дорогие уральцы. На территории области сегодня действуют несколько десятков лесных пожаров на огромной площади. Пострадали насаждения, погибли животные. Давайте будем ответственными. Не разжигайте костры, не ходите в лес. На территории области действует режим ЧС в лесах. Будем ответственными, еще раз повторюсь, сбережем наше будущее", — говорит Александр Петров в своем обращении.

Сейчас в регионе действует особый противопожарный режим, который установлен решением губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Запрещено разведение костров, розжиг мангалов, сжигание сухостоя, мусора, древесины, огневые работы (сварка), запуск фейерверков и проведение фаер-шоу.

Также до 22 мая на Среднем Урале приостановлен сезон весенней охоты, запрещено посещение ряда природных и лесных парков.

В период особого противопожарного режима действуют штрафы:

для граждан размер взыскания составляет до 60 тысяч рублей,

для должностных лиц — до 110 тысяч рублей,

для юридических лиц — до 2 миллионов рублей.

При обнаружении природного возгорания необходимо сообщать об этом по телефонам 8 800 100-94-00 и 112, фото пожара можно направить через мобильное приложение "Берегите лес".

Напомним, ранее свердловчане поблагодарили власти за оперативную эвакуацию и размещение по время природных пожаров.