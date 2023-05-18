Свердловчане поблагодарили власти за оперативную эвакуацию и размещение по время природных пожаров

В Свердловской области эвакуировали 763 человека во время природных пожаров. Фото: Павел Ворожцов

Во время природных пожаров в Свердловской области эвакуировали 763 человека. Все нуждавшиеся во временном размещении жители сел были обеспечены горячим питанием и одеждой.

Среди оперативно эвакуированных из территорий, к которым подбирался огонь, оказались жительницы Екатеринбурга Татьяна Корнилова и Лидия Уланова. 6 мая они находились на своих садовых участках в деревне Алешина.

Пенсионерки рассказали журналисту "Областной газеты", что в тот день деревню накрыло гарью и дымом. Многие дачники, около 30 человек, уехали на своих машинах в Екатеринбург. На помощь оставшимся прибыли спасатели, вместе с представителями власти они обошли каждый дом, проверив, чтобы никто из людей не остался в опасности. Татьяне Корниловой и Лидии Улановой помогли добраться сначала до деревни Щипачи, а оттуда на автобусе увезли в пункт временного размещения в село Байны.

"Семь человек нас двоих встретили, времени было час ночи. Ноги, руки болят, голова никакая — а они нам чай, сахар. Это помогло", — рассказала Лидия Уланова.

На следующее утро женщин забрал сын Татьяны Корниловой. Пенсионерки поблагодарили власти за оперативную эвакуацию и предоставление временного пристанища.

Больше всего свердловчан, 26 человек, в эти дни приняли в пункте временного размещения в Реже, который развернули на базе спортивной школы. В него были эвакуированы дачники и жители деревень, которым угрожал огонь. В режевской спортшколе часто принимают спортивные команды, приезжающие на соревнования. В учреждении есть кровати, поэтому все эвакуированные были размещены с удобством.

Также всех жителей в день приезда напоили чаем, а на следующий день им предоставили полноценное трехразовое питание. У местной администрации заключен договор с частной компанией, которая организует питание в случае чрезвычайной ситуации для прибывших в пункты временного размещения.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил 19 миллионов рублей на покупку жилья для погорельцев Карпинска.

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