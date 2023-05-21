Внесены изменения в порядок регистрации тургрупп в МЧС России

Новые требования к информированию туристами МЧС России вступили в силу. Фото: Галина Соловьева

Порядок регистрации изменился для туристических групп, выходящих на природу. Теперь туристам необходимо информировать МЧС России о любых маршрутах в природной среде, связанных с повышенным риском для жизни. Речь идет о путешествиях по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим (пещерным) и другим объектам, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Регистрацию необходимо пройти любым удобным способом за 10 дней до начала маршрута:

на официальном сайте МЧС России или официальном сайте территориального органа МЧС России,

в письменной форме почтой с уведомлением о вручении,

лично обратившись в территориальный орган МЧС России.

Также уведомить о маршруте можно учреждения, находящиеся в ведении МЧС России. Для этого нужно лично обратиться в отделение, которое расположено максимально близко к точке начала маршрута. Учреждение ведомства передаст полученные сведения в территориальный орган МЧС России.

Представители туристских организаций, инструкторы-проводники и туристы должны проинформировать МЧС России также за 10 дней до начала путешествия, похода, экскурсии, туристского слета, соревнования и иного мероприятия, связанного с активными видами туризма. Уведомление необходимо направить в подразделение ведомства в регионе РФ, на территории которого начинается путешествие.

Напомним, в августе 2023 года в свердловском селе Кадниково появится инклюзивная "Экотропа Лисья" протяженностью четыре километра.