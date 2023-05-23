Поселок Новые Серги появится на карте Свердловской области

Новый населенный пункт расположен в Нижнесергинском районе. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области создается новый населенный пункт Новые Серги. Законопроект об образовании нового поселка городского типа (ПГТ), расположенного в Нижнесергинском районе, рассмотрели сегодня депутаты регионального Заксобрания.

"С законодательной инициативой о создании нового населенного пункта выступила дума Дружининского городского поселения. <…> Поселок городского типа с предполагаемым наименованием Новые Серги образуется на территории бывшего военного городка Нижние Серги-3, имеет всю необходимую инфраструктуру и перспективы дальнейшего развития", — отметила председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

В настоящее время на территории проживает 1 110 человек, уточнили в пресс-службе регионального Заксобрания. Как только будет решен вопрос с образованием нового поселка, появится возможность возводить в нем жилые дома, а также развивать всю необходимую для проживания и работы производственную, инженерно-техническую, транспортную и социальную инфраструктуру.

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