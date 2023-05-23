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Общество
23 мая 2023, 18:04

Лучшие практики свердловских этнокультурных НКО изучат в рамках федерального проекта

Участников программы поприветствовал вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов

Свердловские НКО поделятся опытом в рамках всероссийского проекта "ЭтНик: стратегия в практике". Фото: Павел Ворожцов

Свердловские этнокультурные некоммерческие организации представили в Екатеринбурге лучшие практики в рамках всероссийского проекта "ЭтНик: стратегия в практике". Выездная деловая программа проекта стартовала сегодня.

"Хочу поблагодарить вас за то, что вы выбрали Екатеринбург. Мы действительно проводим много мероприятий, связанных с сохранением межнационального единства. Например, наш День народов Среднего Урала — подобных праздников я нигде больше не встречал. Нам есть что рассказать", — поприветствовал участников программы вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.

Всероссийский проект "ЭтНик: стратегия в практике" реализуется московским АНО "Ресурсный центр в сфере национальных отношений" при поддержке Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям и Федерального агентства по делам национальностей.

Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге программа мероприятий рассчитана на 4 дня. До конца недели опытом обменяются эксперты из столицы и гости из регионов УрФО. Участники посетят музейный клуб "Дом Агафуровых". Эксперты обсудят влияние культуры татарского народа и его предпринимательской активности на формирование уральского региона. Также участники программы познакомятся с деятельностью организаций "Азербайджан-Урал", проектом "Бажов и башкиры", в рамках которого проводят чтения произведений уральского писателя на башкирском языке.

Кроме того, запланированы визит в еврейский центр "Менора", казачий острог "Арамильская слобода", посещение "Мраморной мили" в Полевском и экскурсии по Екатеринбургу. Будет изучен опыт свердловских учреждений культуры по взаимодействию с этнокультурными организациями.

Фото: Павел Ворожцов

Эксперты из Москвы расскажут о проблемах этнокультурного сектора, а также о том, каким образом необходимо применять на практике прикладные механизмы реализации Стратегии государственной национальной политики, повышать эффективность взаимодействия между всеми участниками.

Фото: Павел Ворожцов

"Нашей многонациональной, поликонфесcиональной, многоязыкой стране необходима стратегия работы в сфере государственной национальной политики. И она существует и работает. Но такая стратегия не должна быть просто массивным документом — это должен быть понятный план действий, на который ориентировались бы организации, работающие в нашей сфере", — заявила директор АНО "Ресурсный центр в сфере национальных отношений", член комиссии по вопросам сохранения и развития культурного и языкового многообразия народов России Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Евгения Михалева.

Фото: Павел Ворожцов

Лучшие практики свердловских этнокультурных НКО будут отражены в сборнике методических рекомендаций по реализации Стратегии государственной национальной политики.

Напомним, ранее Владимир Путин провел заседание Совета по межнациональным отношениям.

Областная газета Свердловской области

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